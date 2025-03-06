Алонсо после 0:3 с «Баварией»: «Многое сложилось не в пользу «Байера», но виноваты только мы. Ничего еще не окончено – в футболе происходили самые безумные вещи»

Хаби Алонсо проомментировал разгромное поражение от «Баварии».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер » уступил со счетом 0:3.

«Сегодня многое сложилось не в нашу пользу, но это только наша вина. Мы плохо контролировали ситуацию и допускали грубые ошибки. Конечно, это очень раздражает.

Потребуется время, чтобы осмыслить эту игру. Но ничего еще не окончено. В футболе происходили самые безумные вещи, и мы будем бороться, чтобы на следующей неделе что-то произошло», – сказал главный тренер «Байера».

Ответный матч пройдет в следующий вторник, 11 марта.