Алонсо после 0:3 с «Баварией»: «Многое сложилось не в пользу «Байера», но виноваты только мы. Ничего еще не окончено – в футболе происходили самые безумные вещи»
Хаби Алонсо проомментировал разгромное поражение от «Баварии».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» уступил со счетом 0:3.
«Сегодня многое сложилось не в нашу пользу, но это только наша вина. Мы плохо контролировали ситуацию и допускали грубые ошибки. Конечно, это очень раздражает.
Потребуется время, чтобы осмыслить эту игру. Но ничего еще не окончено. В футболе происходили самые безумные вещи, и мы будем бороться, чтобы на следующей неделе что-то произошло», – сказал главный тренер «Байера».
Ответный матч пройдет в следующий вторник, 11 марта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости