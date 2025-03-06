Мюллер иронизировал над экспертами, называя «Баварию» явным андердогом, а «Байер» – фаворитом. Мюнхенцы выиграли 3:0 в первом матче
Ирония Томаса Мюллера в адрес экспертов оказалась оправданной.
«Бавария» разгромила «Байер» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее немецкие эксперты критиковали игру мюнхенцев в матчах с «Байером» (1:1, 0:0) в чемпионате.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер перед началом противостояния пошутил о соотношении сил.
«Байер» – явно фаворит, если послушать немецких экспертов. Мы, как аутсайдеры, очевидно, хотим проявить себя.
Что ж, посмотрим, дорогие эксперты», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью клубному телевидению, пристально посмотрев в камеру после ответа.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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