38-летний Нойер повредил ногу и был заменен в матче с «Байером»
Мануэль Нойер не доиграл матч с «Байером» из-за травмы.
Голкипер «Баварии» получил повреждение правой ноги во втором тайме игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
После получения медицинской помощи 38-летний футболист покинул поле. Его на 58-й минуте заменил Йонас Урбиг.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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