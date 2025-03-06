«Байер» после ошибки вратаря пропустил от «Баварии». Коварж выронил мяч под ноги Мусиале, выйдя на перехват навеса
«Байер» пропустил в результате ошибки Матея Коваржа.
На 54-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов голкипер Матей Коварж вышел из ворот, реагируя на навес, поймал мяч и тут же выпустил его из рук.
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, находившийся рядом с вратарем, воспользовался шансом и забил второй гол своей команды.
«Бавария» – «Байер». 2:0 – Кейн и Мусиала забили. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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