«Байер» после ошибки вратаря пропустил от «Баварии». Коварж выронил мяч под ноги Мусиале, выйдя на перехват навеса

«Байер» пропустил в результате ошибки Матея Коваржа.

На 54-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов голкипер Матей Коварж вышел из ворот, реагируя на навес, поймал мяч и тут же выпустил его из рук.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала , находившийся рядом с вратарем, воспользовался шансом и забил второй гол своей команды.

«Бавария» – «Байер». 2:0 – Кейн и Мусиала забили. Онлайн-трансляция