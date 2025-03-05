«Фейеноорд» не забил в двух матчах при ван Перси. Тренеры клуба не стартовали так плохо с 1978-го
Робин ван Перси установил антирекорд XXI века в «Фейеноорде».
Нидерландец возглавил команду 23 февраля, заключив контракт до лета 2027 года.
В первом матче под его руководством роттердамцы разделили очки с НЕК (0:0) в Эредивизи, а сегодня уступили «Интеру» (0:2) в Лиге чемпионов.
Последним тренером, который стартовал с двух игр без забитых голов во главе «Фейеноорда», был Вацлав Ежек (1978 год).
В следующем матче команда ван Перси вновь встретится с «Интером» – это произойдет 11 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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