«Фейеноорд» не забил в двух матчах при ван Перси. Тренеры клуба не стартовали так плохо с 1978-го

Робин ван Перси установил антирекорд XXI века в «Фейеноорде».

Нидерландец возглавил команду 23 февраля, заключив контракт до лета 2027 года.

В первом матче под его руководством роттердамцы разделили очки с НЕК (0:0) в Эредивизи , а сегодня уступили «Интеру » (0:2) в Лиге чемпионов.

Последним тренером, который стартовал с двух игр без забитых голов во главе «Фейеноорда », был Вацлав Ежек (1978 год).

В следующем матче команда ван Перси вновь встретится с «Интером» – это произойдет 11 марта.