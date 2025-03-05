В бюджете «МЮ» возникнет дыра в размере 100+ млн фунтов, если клуб не попадет в ЛЧ (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» ждут проблемы в случае пропуска Лиги чемпионов.
ESPN сообщает, что в бюджете манкунианцев образуется дыра в размере как минимум 100 млн фунтов в том случае, если команда не попадет в главный клубный турнир УЕФА.
За последний финансовый год «МЮ» зафиксировал убытки в размере 113 млн фунтов и почти не имеет пространства для маневра в рамках финансовых правил Премьер-лиги.
Попасть в Лигу чемпионов через АПЛ уже почти невозможно: команда Рубена Аморима идет на 14-м месте после 27 туров. Остается шанс завоевать место в ЛЧ через Лигу Европы, и в 1/8 финала «МЮ» встретится с «Реал Сосьедад».
«МЮ» планирует бюджет на ближайшие 4 года с учетом участия в ЛЕ, в следующем сезоне предусмотрено отсутствие еврокубков. До этого рассчитывали на выход в плей-офф ЛЧ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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