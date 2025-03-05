«В Серии А слишком много иностранцев, часто они плохого качества. Вместо просьб о льготах на мусор из-за границы нужно инвестировать в свою молодежь». Заместитель премьер-министра Италии о футболе
Итальянский политик Маттео Сальвини критически высказался о легионерах в Серии А.
«Слишком много иностранцев на поле, и часто они плохого качества. Одно дело, когда мы говорим о Платини и Гуллите, но это, похоже, не тот случай.
Вместо того, чтобы просить льготы на мусор из-за границы, нам нужно инвестировать в развитие своей молодежи.
От этого страдает сборная Италии. Вот что происходит, когда выставляют команды без итальянцев на поле», – заявил заместитель председателя Совета министров Италии Сальвини в Сенате.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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