«В Серии А слишком много иностранцев, часто они плохого качества. Вместо просьб о льготах на мусор из-за границы нужно инвестировать в свою молодежь». Заместитель премьер-министра Италии о футболе

Итальянский политик Маттео Сальвини критически высказался о легионерах в Серии А.

«Слишком много иностранцев на поле, и часто они плохого качества. Одно дело, когда мы говорим о Платини и Гуллите , но это, похоже, не тот случай.

Вместо того, чтобы просить льготы на мусор из-за границы, нам нужно инвестировать в развитие своей молодежи.

От этого страдает сборная Италии. Вот что происходит, когда выставляют команды без итальянцев на поле», – заявил заместитель председателя Совета министров Италии Сальвини в Сенате.