В Серии А игроков из Великобритании приравняли к гражданам ЕС. Они не будут считаться легионерами уже с нового сезона

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Игроки из Великобритании не будут считаться легионерами в Италии.

Федерация футбола Италии приравняла игроков из Великобритании к гражданам Евросоюза. С сезона-2023/24 эти игроки не будут считаться легионерами при формировании заявки на сезон. Аналогичный принцип теперь действует в Серии А в отношении игроков из Швейцарии.

Напомним, согласно действующему лимиту, клубы Серии А, в заявке которых есть более двух игроков без паспортов Евросоюза, подписанных на постоянной основе, в течение следующего сезона могут подписать не более двух таких игроков.

При этом один из этих игроков должен попасть в заявку не менее чем на 5 матчей своей сборной или провести хотя бы две игры за сборную в течение последнего года. Второй игрок не обязан соответствовать критерию числа матчей за сборную, но должен быть заявлен вместо одного из присутствующих в составе легионеров, который должен уйти либо получить гражданство ЕС.

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38 комментариев

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got_milk
У Милана сразу освободится несколько мест
+37
-3
+34
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Батырхан Амирханов
Выгоднее всего для Милана и Ромы получается)
+28
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Aleksey Yashin
Британия: делает брексит
Серия А спустя 3 года: 🙉🙈
+17
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+17
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Алекс Решетников
Ответ QWertY
Нищему Мелану помогают как могут
сидите молча в своей богатой арабской стране
+10
-1
+9
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0rbit
Ответ Алекс Решетников
сидите молча в своей богатой арабской стране
он в Пензе дошик заваривает, называя людей и компании ворочающих миллионами - нищими. Обычное дело.
+6
0
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WhoReadThisWillDie
Ты даже (не) гражданин!
+5
0
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Максат Тобыш
Ответ Клирик
Да и в Англии английскийх игроков раз два и всё))
Один кейн, другой кто? 😂
+4
0
+4
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headmaster
Большой плюс для Серии А. Если в финансовом плане проблемы, то хоть так увеличить силу и привлекательность лиги
+2
0
+2
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Scorpio
Ответ 0rbit
он в Пензе дошик заваривает, называя людей и компании ворочающих миллионами - нищими. Обычное дело.
Фанат маню, что с него взять
Одно унижение от Кака чего стоит
Жалкое зрелище
+2
0
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0rbit
Ответ Максат Тобыш
В чем смысл англов вроде немного в серии?
любой клуб теперь может гораздо проще подписать игрока имеющего британский паспорт не забивая слот( за то игроков не из ес можно приобрести только 2х), например сразу три итальянских клуба хотят приобрести Балогана ( он американец, но с паспортом Великобритании) - это упрощает( просто пример ), английский паспорт есть у многих африканцев и тд.
+2
0
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lyosha1786
Очень оперативно приняли. Непохоже на итальянцев. Теперь это прямая дорога в Милан для Камады.
+3
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Scorpio
Ответ Максат Тобыш
В чем смысл англов вроде немного в серии?
Смысл, что один такой англ занимает сверх важный слот
+2
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Максат Тобыш
Один кейн, другой кто? 😂
гринвуд🤣
+1
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ya_za_ac_milan
Милан подписывает Мехди Тареми и выигрывает скудетто. Занавес.
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ya_za_ac_milan
Хотя Монкада сейчас начнет гуглить рынки Уругвая, Мексики, Аргентины, Бразилии. Может молодого топаря привезет оттуда. Хотя я за Тареми- он опытный уже, не зелёный, времени на раскачку не надо, к тому же заливной. Центрфорвард Милану нужен, Окафор скорее универсальный игрок атаки как и Пушилич. Милан походу на 3 фронта готовится играть.
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DrSlyozkin
Ответ 0rbit
нет, это так не работает. Только одно. Лофтуса-Чика.
Фикайо Томори с английским гражданством тоже
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Мартинелли
Ответ Максат Тобыш
В чем смысл англов вроде немного в серии?
Наоборот наплыв в последние годы
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0rbit
Ответ ya_za_ac_milan
Хотя Монкада сейчас начнет гуглить рынки Уругвая, Мексики, Аргентины, Бразилии. Может молодого топаря привезет оттуда. Хотя я за Тареми- он опытный уже, не зелёный, времени на раскачку не надо, к тому же заливной. Центрфорвард Милану нужен, Окафор скорее универсальный игрок атаки как и Пушилич. Милан походу на 3 фронта готовится играть.
Тареми топ, в кои то веки согласен, тоже его люблю, но Велис из Росарио очень крут, а из невозможного - Шешко. Из тех о кого связывают с Миланом.
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lyosha1786
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Он всегда пишет гадости про Милан. Не обращайте внимание.
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Хазяин
Ответ 0rbit
И? В одно ТО можно приобрести двух игроков не из стран евросоюза или таможенного союза не входящих в ЕС( Швейцария, Норвегия, Исландия ). Лофтус - Чик занимал слот в это ТО как и нигериец Чуквуезе, Лофтус Чик его освободил. Ещё одно место в это ТО. Томори освободил слот, и в след ТО Милану не нужно будет отпускать кого-то не из квоты, чтобы приобрести еще игрока не из ЕС. Вроде бы понятно объяснил.
нифига
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0rbit
Ответ lyosha1786
Очень оперативно приняли. Непохоже на итальянцев. Теперь это прямая дорога в Милан для Камады.
100% это будет форвард
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0rbit
Ответ got_milk
У Милана сразу освободится несколько мест
нет, это так не работает. Только одно. Лофтуса-Чика.
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Адепт Суперлиги
Ух, какое облегчения для итальянкой карьеры в новом ФМ будет..
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Scorpio
Камада потирает руки?
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Футбол, хоккей итд
Относительно, оперативно, сработала ФФИ....)
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