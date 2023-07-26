В Серии А игроков из Великобритании приравняли к гражданам ЕС. Они не будут считаться легионерами уже с нового сезона

Игроки из Великобритании не будут считаться легионерами в Италии.

футбола Италии приравняла игроков из Великобритании к гражданам Евросоюза. С сезона-2023/24 эти игроки не будут считаться легионерами при формировании заявки на сезон. Аналогичный принцип теперь действует в Серии А в отношении игроков из .

Напомним, согласно действующему лимиту, клубы Серии А, в заявке которых есть более двух игроков без паспортов Евросоюза, подписанных на постоянной основе, в течение следующего сезона могут подписать не более двух таких игроков.

При этом один из этих игроков должен попасть в заявку не менее чем на 5 матчей своей сборной или провести хотя бы две игры за сборную в течение последнего года. Второй игрок не обязан соответствовать критерию числа матчей за сборную, но должен быть заявлен вместо одного из присутствующих в составе легионеров, который должен уйти либо получить гражданство ЕС.

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