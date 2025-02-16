«Ман Сити» предлагал перенести старт следующего сезона АПЛ, чтобы у игроков было больше времени на отдых после КЧМ. Остальные клубы не поддержали идею

«Манчестер Сити» предлагал перенести старт следующего сезона АПЛ.

Как сообщает Goal со ссылкой на The Times, на состоявшемся в четверг собрании клубов исполнительный директор «Манчестер Сити » Ферран Сориано поднял вопрос о переносе начала следующего сезона Премьер-лиги – это позволило бы дать игрокам больше времени на отдых после клубного чемпионата мира.

Однако больше никто не поддержал позицию «горожан». Неназванный представитель другого клуба указал на то, что участие в клубном чемпионате мира не является обязательным, но предполагает солидные выплаты. Таким образом он намекнул на то, что «Сити» хочет добиться максимально выгодных для себя условий, нивелировав все возможные минусы.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 команды.