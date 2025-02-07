ФИФА резко снизила стоимость билетов на клубный ЧМ на фоне слабых продаж. Цены на матчи плей-офф упали на 385 долларов

Цены на билеты на клубный ЧМ резко снижены на фоне слабого интереса.

Как передает Daily Mail, стоимость самых дешевых билетов на матчи стадии 1/8 финала и далее снизилась на порядка 385 долларов благодаря введению новой «ценовой категории».

Минимальная цена билетов на полуфинал для болельщиков участвующего клуба, ранее составляла 526 долларов. Однако теперь их можно приобрести за 140.

Самые доступные билеты на финал, которые изначально стоили 892 доллара, теперь предлагаются за 300.

ФИФА настаивает, что это не просто снижение цен, а создание новой категории, призванной поощрить лояльность фанатов, которые готовы отправиться в США. Те, кто уже купил билеты, могут обменять их на новые, более дешевые.

Тем не менее, по словам источника, этот шаг был предпринят на фоне слабых продаж. На матч-открытия, где «Интер» Майами Лионеля Месси сыграет с египетским «Аль-Ахли» 14 июня на стадионе Hard Rock в Майами, в продаже остается более 100 билетов в не менее чем 17 различных секторах.

Аналогичная ситуация с первым матчем «Челси» против мексиканского «Леона» в Атланте: почти весь верхний ярус стадиона остается доступным. Большое количество свободных билетов есть и на матче «Манчестер Сити» с марокканским «Видадом» в Филадельфии.

На финал, который пройдет на стадионе MetLife в Нью-Джерси более 100 билетов остается в 27 секторах. Примерно такой же уровень доступности наблюдается и на оба полуфинала, которые пройдут на этом же стадионе.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.