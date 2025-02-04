Инфантино о КЧМ: «Потрясающий турнир. Теперь у Холанда и Аканджи есть шанс выиграть чемпионат мира – не со сборными, но с клубом»

Джанни Инфантино высказался о клубном чемпионате мира 2025 года.

Президент ФИФА посетил встречу с представителями Итальянской федерации футбола и ответил на вопросы о клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

«Я был президентом ФИФА во время двух чемпионатов мира, и оба раза Италия не смогла квалифицироваться. Что могу сказать? Поторопитесь!» – заявил Инфантино.

Также он ответил на критику со стороны тренеров и игроков, включая обладателя «Золотого мяча» Родри , по поводу перегруженного календаря. Однако он не считает, что новый клубный чемпионат мира усугубит ситуацию.

«Я думаю, что это потрясающий турнир. В нем примут участие два итальянских клуба – «Интер » и «Ювентус ». Помимо них, там будут команды со всего мира, которые раньше не имели возможности проявить себя на мировой арене.

Турнир продлится месяц и заменит Кубок конфедераций ФИФА. Это более логичный формат. ФИФА организует менее 1% всех матчей в мире. Может, стоило бы начать с тех, кто отвечает за остальные 99%?

Наши турниры дают огромные преимущества во всем мире. Мы также предоставляем шанс игрокам из стран, у которых нет возможности выиграть чемпионат мира.

Недавно я говорил с Холандом и Аканджи . Они прекрасные футболисты, и теперь у них есть шанс выиграть чемпионат мира – пусть не с национальной сборной, но с клубом. Это все равно будет Кубок мира – для их клубов, для них самих, но и для их стран», – считает Инфантино .

Жеребьевка КЧМ-2025. «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Реал» – с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси – с «Порту» и «Аль-Ахли»