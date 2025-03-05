Луис Энрике и Педро из «Зенита» и Батраков из «Локо» – в сотне игроков не из топ-лиг, больше всего подорожавших за полгода. Первый в списке от CIES – Агехова из «Порту»

CIES представил список игроков не из топ-лиг с наибольшим ростом стоимости.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последние полгода больше всех в чемпионатах, не входящих в топ-5, подорожал Саму Агехова из «Порту» – на 39 млн евро. Теперь он стоит 68,6 млн.

В пятерку вошли:

1. Саму Агехова («Порту»), стоимость – 68,6 млн евро (+39 млн).

2. Эстеван («Палмейрас ») – 60,3 млн евро (+30,2 млн).

3. Альваро Фернандес Каррерас («Бенфика ») – 39,1 млн евро (+28,4 млн).

4. Томаш Араужу («Бенфика») – 36,5 млн евро (+25,1 млн).

5. Энтони Миламбо («Фейеноорд») – 30,7 млн евро (+22,8 млн).

Из числа футболистов, выступающих в Мир РПЛ, в первую сотню попали трое: Луис Энрике Андре из «Зенита» подорожал на 10,2 млн евро (до 30,9 млн), Алексей Батраков из «Локомотива» – на 7 млн евро (до 11,3 млн), а Педро дос Сантос из «Зенита» – на 6,3 млн евро (до 23,9 млн).