Луис Энрике и Педро из «Зенита» и Батраков из «Локо» – в сотне игроков не из топ-лиг, больше всего подорожавших за полгода. Первый в списке от CIES – Агехова из «Порту»
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последние полгода больше всех в чемпионатах, не входящих в топ-5, подорожал Саму Агехова из «Порту» – на 39 млн евро. Теперь он стоит 68,6 млн.
В пятерку вошли:
1. Саму Агехова («Порту»), стоимость – 68,6 млн евро (+39 млн).
2. Эстеван («Палмейрас») – 60,3 млн евро (+30,2 млн).
3. Альваро Фернандес Каррерас («Бенфика») – 39,1 млн евро (+28,4 млн).
4. Томаш Араужу («Бенфика») – 36,5 млн евро (+25,1 млн).
5. Энтони Миламбо («Фейеноорд») – 30,7 млн евро (+22,8 млн).
Из числа футболистов, выступающих в Мир РПЛ, в первую сотню попали трое: Луис Энрике Андре из «Зенита» подорожал на 10,2 млн евро (до 30,9 млн), Алексей Батраков из «Локомотива» – на 7 млн евро (до 11,3 млн), а Педро дос Сантос из «Зенита» – на 6,3 млн евро (до 23,9 млн).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий