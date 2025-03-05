«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в азиатской ЛЧ – 1:0. Это лишь 2-й сухой матч «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне
Команда Леонида Слуцкого победила в первом матче благодаря голу защитника соперника Коты Такаи на 76-й минуте.
Полузащитник Ибраим Амаду получил травму во втором тайме: его унесли на носилках, вместо француза вышел хавбек Гао Тяньи. Также игру из-за повреждения пропустил нападающий Андре Луис.
Это лишь второй сухой матч «Шанхая» в этом сезоне ЛЧ – прошлый случился тоже против «Кавасаки» на общем этапе турнира (2:0), соперник занял второе место по итогам восьми туров.
Ответная игра 1/8 финала пройдет 12 марта, команды встретятся в Японии в 13:00 по московскому времени.
6 апреля у «Шэньхуа» важное дерби против «Порта», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35.
Слуцкий-тайм наоборот: «Шанхай» отдал победу на 90+3. Нелепым автоголом
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