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  • Матч «Реала» и «Атлетико» в 1/8 финала будет судить француз Тюрпен. На игру ПСВ и «Арсенала» назначен испанец Хиль Мансано
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Матч «Реала» и «Атлетико» в 1/8 финала будет судить француз Тюрпен. На игру ПСВ и «Арсенала» назначен испанец Хиль Мансано

УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов во вторник.

4 марта пройдут 4 матча 1/8 финала.

Игру «Брюгге» и «Астон Виллы» обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру.

На матч «Реала» и «Атлетико» назначен француз Клеман Тюрпен.

Встречу ПСВ и «Арсенала» будет судить испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.

Главный судья игры «Боруссия» Дортмунд – «Лилль» – испанец Хосе Мария Санчес Мартинес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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Клеман Тюрпен
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