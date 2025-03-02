Матч «Реала» и «Атлетико» в 1/8 финала будет судить француз Тюрпен. На игру ПСВ и «Арсенала» назначен испанец Хиль Мансано
УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов во вторник.
4 марта пройдут 4 матча 1/8 финала.
Игру «Брюгге» и «Астон Виллы» обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру.
На матч «Реала» и «Атлетико» назначен француз Клеман Тюрпен.
Встречу ПСВ и «Арсенала» будет судить испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.
Главный судья игры «Боруссия» Дортмунд – «Лилль» – испанец Хосе Мария Санчес Мартинес.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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