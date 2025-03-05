Uma2rman выступит на «РЖД Арене» перед матчем «Локомотив» – «Ахмат»
Российская группа Uma2rman выступит перед матчем «Локомотива» на «РЖД Арене».
Uma2rman со своими хитами выступит на Южной площади «РЖД Арены». Выступление начнется в 19:15.
Также всех посетителей ждут традиционный фестиваль еды и активности для всей семьи.
«Локомотив» сыграет с «Ахматом» в 20-м туре Мир РПЛ. Начало матча – 20:15.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости