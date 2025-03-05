Uma2rman выступит на «РЖД Арене» перед матчем «Локомотив» – «Ахмат»

Российская группа Uma2rman выступит перед матчем «Локомотива» на «РЖД Арене».

Uma2rman со своими хитами выступит на Южной площади «РЖД Арены». Выступление начнется в 19:15.

Также всех посетителей ждут традиционный фестиваль еды и активности для всей семьи.

«Локомотив» сыграет с «Ахматом» в 20-м туре Мир РПЛ. Начало матча – 20:15.