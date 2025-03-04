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Валерий Газзаев: «Наши команды могут выигрывать Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Только надо ставить цели»

Валерий Газзаев считает, что российские клубы способны побеждать в еврокубках.

Бывший главный тренер ЦСКА поделился воспоминаниями о победе армейцев в Кубке УЕФА-2004/05.

«Приятно вспоминать такие моменты. Было очень сложно. Мы собрались в январе, а 18 февраля уже был ответственный матч с «Бенфикой», тоже претендентом на победу. Пришлось формировать подготовку, у нас было всего 24 дня. И мы обыграли «Бенфику», а дальше нас остановить было сложно.

Это было достижение и ЦСКА, и всего российского футбола. Наши команды могут выигрывать такие турниры, как Кубок УЕФА или Лига чемпионов, – только надо ставить цели», – сказал Газзаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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