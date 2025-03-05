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  • Масалитин призвал клубы РПЛ и игроков поддержать участников СВО: «Нужно помогать ребятам, которые сейчас в окопах. Не понимаю, когда за легионеров отдают по 20 млн евро в такой ситуации»
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Масалитин призвал клубы РПЛ и игроков поддержать участников СВО: «Нужно помогать ребятам, которые сейчас в окопах. Не понимаю, когда за легионеров отдают по 20 млн евро в такой ситуации»

Валерий Масалитин призвал футболистов помочь участникам СВО.

«Я уже давно говорил, что нужно помогать ребятам, которые сейчас в окопах. Было бы здорово, если бы наши футболисты и клубы помогали солдатам.

Я лично не понимаю, когда за легионеров отдают по 20 миллионов евро в такой ситуации… Это же можно организовать.

Будем надеяться, что скоро настанет мир и такие предложения не будут актуальными», – сказал бывший игрок ЦСКА

Соломатин о помощи от футболистов на СВО: «Мой телефон не секретный, ждал, что коллеги наберут, поинтересуются: чем помочь? Один звонок был – от Калешина, он с нами, продолжает поддерживать»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Валерий Масалитин
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