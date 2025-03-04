Сульшер – журналисту об xG: «Если бы мы били из одной точки, показатель ожидаемых голов был бы одинаковый. Но я бы забил, а вы – нет. Поэтому я не особо доверяю такой статистике»
Оле-Гуннар Сульшер скептически высказался об ожидаемых голах.
«Я не совсем согласен с таким статистическим показателем, как ожидаемые голы. Если бы у нас с вами был один и тот же момент в одной и той же точке, xG у нас был бы 0,2 и 0,2. Но я бы забил, а вы – нет. Вот поэтому я не особо доверяю такой статистике.
Может, наоборот – вы бы забили, а я нет, кто знает», – сказал бывший форвард «МЮ» и тренер «Бешикташа» журналисту.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Fanatik
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