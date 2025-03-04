«Реал» не может победить «Атлетико» в основное время с сентября 2022-го – 8 матчей подряд

«Реал» примет «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти не может победить в мадридском дерби в основное время на протяжении 8 матчей. Последняя победа над «Атлетико» без учета дополнительного времени и серии пенальти случилась в сентябре 2022 года – 2:1 в матче Ла Лиги.

Букмекеры дают коэффициент 1.97 на то, что «Реал» победит и прервет неудачную серию. 1.90 – «Атлетико» не проиграет.

Матч пройдет 4 марат и начнется в 23:00 мск.

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