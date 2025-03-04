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  • «Бавария» разместит изображение футболки Беккенбауэра под крышей «Альянц Арены». Размер – 15,7 метра на 10,54 метра
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«Бавария» разместит изображение футболки Беккенбауэра под крышей «Альянц Арены». Размер – 15,7 метра на 10,54 метра

«Бавария» особым образом почтит память Франца Беккенбауэра.

В честь 125-летия клуба под крышей домашнего стадиона мюнхенцев «Альянц Арены» появится изображение футболки Беккенбауэра под 5-м номером, выведенным из обращения.

Экспозиция состоит из 32 напечатанных, негорючих отдельных кусков и имеет размеры 15,7 метра в высоту и 10,54 метра в ширину. 

Футболка впервые будет представлена в среду, во время матча Лиги чемпионов против «Байера».

«Мы рады, что клуб таким исключительным образом увековечивает память Франца Беккенбауэра на «Альянц Арене» после того, как наши члены на общем собрании решили вывести его пятый номер из обращения.

Спортивное сердце «Баварии» бьется на этом стадионе, и глубокая связь клуба с нашим «Кайзером» должна всегда быть видна во время матчей», – сказал президент клуба Герберт Хайнер. 

Фото: fcbayern.com

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoФранц Беккенбауэр
logoАльянц Арена
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