Оливер не получил назначений на матчи 28-го тура АПЛ. Судья не удалил сразу вратаря «Милуолла» за удар ногой в голову Матета в матче Кубка Англии
Арбитр обслуживал матч между «Кристал Пэлас» и «Миллуоллом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии 1 марта.
На 7-й минуте встречи вратарь гостей Лиэм Робертс вышел из своей штрафной, чтобы перехватить заброс соперника, в прыжке попал ногой по мячу, а в следующее мгновение ударил форварда соперника Жан-Филиппа Матета в голову, за что получил прямую красную карточку. Французскому футболисту потребовалась кислородная маска, он покинул поле на носилках и впоследствии был госпитализирован – ему потребовалось зашить рану на ухе.
The Athletic сообщает, что Оливер не получил назначения на матчи АПЛ на этой неделе ни в качестве главного, ни в качестве резервного арбитра или видеоассистента. Отсутствие назначений может быть связано с тем, что арбитр удалил вратаря «Миллуолла» за фол на Матета лишь после просмотра видеоповтора эпизода.
При этом отмечается, что ротация судей периодически используется в АПЛ. В среду, 5 марта, Оливер будет работать на матче между «Баварией» и «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий