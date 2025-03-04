Малышев об Угальде: «Конкретных предложений «Спартак» не получал. По итогам сезона будет видно, как будет складываться его карьера»

Олег Малышев заявил, что «Спартак» не получал предложений по Манфреду Угальде.

– Этой зимой был отпущен Пономарчук в ЦСКА, хотя вы сказали, что хотите развивать академию. Как эти слова вяжутся?

– Это решение было принято до перехода Франсиса Кахигао по ряду причин. Мы очень рассчитываем, что опыт выстраивания системы молодежного футбола в «Арсенале» и Чили Франсис применит и здесь.

– Зимой была информация, что Угальде мог уйти. Это соответствует действительности? Ведется ли разговор о новом контракте?

– Факт, что Манфред хорошо себя проявил в первой половине сезона. Наверное, интерес от других клубов – это естественно. Нападающий – дефицитная позиция в европейском футболе. Думаю, качества Манфреда могли заинтересовать скаутов. Но никаких конкретных предложений мы не получали.

У него достаточно длинный контракт, думаю, по итогам сезона будет видно, как будет складываться его карьера. Мы обязательно поговорим, – сказал генеральный директор «Спартака ».