Малышев об Угальде: «Конкретных предложений «Спартак» не получал. По итогам сезона будет видно, как будет складываться его карьера»
– Этой зимой был отпущен Пономарчук в ЦСКА, хотя вы сказали, что хотите развивать академию. Как эти слова вяжутся?
– Это решение было принято до перехода Франсиса Кахигао по ряду причин. Мы очень рассчитываем, что опыт выстраивания системы молодежного футбола в «Арсенале» и Чили Франсис применит и здесь.
– Зимой была информация, что Угальде мог уйти. Это соответствует действительности? Ведется ли разговор о новом контракте?
– Факт, что Манфред хорошо себя проявил в первой половине сезона. Наверное, интерес от других клубов – это естественно. Нападающий – дефицитная позиция в европейском футболе. Думаю, качества Манфреда могли заинтересовать скаутов. Но никаких конкретных предложений мы не получали.
У него достаточно длинный контракт, думаю, по итогам сезона будет видно, как будет складываться его карьера. Мы обязательно поговорим, – сказал генеральный директор «Спартака».
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