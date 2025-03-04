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Малышев об Угальде: «Конкретных предложений «Спартак» не получал. По итогам сезона будет видно, как будет складываться его карьера»

Олег Малышев заявил, что «Спартак» не получал предложений по Манфреду Угальде.

Этой зимой был отпущен Пономарчук в ЦСКА, хотя вы сказали, что хотите развивать академию. Как эти слова вяжутся?

– Это решение было принято до перехода Франсиса Кахигао по ряду причин. Мы очень рассчитываем, что опыт выстраивания системы молодежного футбола в «Арсенале» и Чили Франсис применит и здесь.

Зимой была информация, что Угальде мог уйти. Это соответствует действительности? Ведется ли разговор о новом контракте?

– Факт, что Манфред хорошо себя проявил в первой половине сезона. Наверное, интерес от других клубов – это естественно. Нападающий – дефицитная позиция в европейском футболе. Думаю, качества Манфреда могли заинтересовать скаутов. Но никаких конкретных предложений мы не получали.

У него достаточно длинный контракт, думаю, по итогам сезона будет видно, как будет складываться его карьера. Мы обязательно поговорим, – сказал генеральный директор «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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