Нино о «Золотом мяче» Родри: «Большинство бразильцев восприняли это как самую большую несправедливость. Винисиус идеально соответствовал критериям»
Нино рассказал, как в Бразилии восприняли выигрыш Родри «Золотого мяча».
– Премию ФИФА The Best выиграл Винисиус, который претендовал и на «Золотой мяч». Удивило ли вас, что приз достался Родри? Правда ли, что каждый бразилец воспринял это как оскорбление для всей нации?
– Это правда. Абсолютное большинство бразильцев восприняли это как самую большую несправедливость, которая только могла произойти, потому что все восторгаются спортивной карьерой и жизненным путем Вини.
Бразильцы не выигрывали «Золотой мяч» с 2007 года, когда Кака завоевал эту награду. Поэтому все ждали, что трофей заберет Винисиус, который идеально соответствовал всем критериям для завоевания награды. В Бразилии все очень эмоционально отнеслись к тому, что в итоге трофей забрал Родри, – сказал бразильский защитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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