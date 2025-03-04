Нино рассказал, как в Бразилии восприняли выигрыш Родри «Золотого мяча».

– Премию ФИФА The Best выиграл Винисиус, который претендовал и на «Золотой мяч». Удивило ли вас, что приз достался Родри? Правда ли, что каждый бразилец воспринял это как оскорбление для всей нации?

– Это правда. Абсолютное большинство бразильцев восприняли это как самую большую несправедливость, которая только могла произойти, потому что все восторгаются спортивной карьерой и жизненным путем Вини.

Бразильцы не выигрывали «Золотой мяч» с 2007 года, когда Кака завоевал эту награду. Поэтому все ждали, что трофей заберет Винисиус, который идеально соответствовал всем критериям для завоевания награды. В Бразилии все очень эмоционально отнеслись к тому, что в итоге трофей забрал Родри , – сказал бразильский защитник «Зенита ».