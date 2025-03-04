Педро стал отцом. У 19-летнего вингера «Зенита» родился сын
Вингер «Зенита» Педро стал отцом в 19 лет.
Пресс-служба клуба сообщила, что 3 марта у бразильского футболиста и его супруги Аны родился сын. Мальчика назвали Бернардо.
«Сине-бело-голубые поздравляют Педро и Ану и желают молодым родителям и маленькому Бернардо прекрасного настроения и отличного самочувствия!» – говорится в сообщении «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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