Педро стал отцом. У 19-летнего вингера «Зенита» родился сын

Вингер «Зенита» Педро стал отцом в 19 лет.

Пресс-служба клуба сообщила, что 3 марта у бразильского футболиста и его супруги Аны родился сын. Мальчика назвали Бернардо.

«Сине-бело-голубые поздравляют Педро и Ану и желают молодым родителям и маленькому Бернардо прекрасного настроения и отличного самочувствия!» – говорится в сообщении «Зенита ».