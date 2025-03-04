Массимо Каррера: «Готов возглавить клуб ФНЛ, перелеты не проблема. Скучаю по Москве и даже по ее пробкам»

Массимо Каррера заявил, что готов работать в Мелбет Первой лиге.

60-летний специалист находится без клуба после увольнения из «Асколи » в сентябре 2024 года. Каррера становился чемпионом России со «Спартаком » в сезоне-2016/17.

«Готов возглавить клуб ФНЛ. Для меня перелеты – не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад. Я не боюсь логистики.

Я скучаю по Москве и даже по московским пробкам. Бывало, стоял в них по часу-два», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера .

Каррера об РПЛ: «Возможно, в этом сезоне борьба идет и за места в еврокубках»