Массимо Каррера: «Готов возглавить клуб ФНЛ, перелеты не проблема. Скучаю по Москве и даже по ее пробкам»
Массимо Каррера заявил, что готов работать в Мелбет Первой лиге.
60-летний специалист находится без клуба после увольнения из «Асколи» в сентябре 2024 года. Каррера становился чемпионом России со «Спартаком» в сезоне-2016/17.
«Готов возглавить клуб ФНЛ. Для меня перелеты – не проблема. Я хочу вернуться в Россию. Если мне предложат долгосрочный проект, буду рад. Я не боюсь логистики.
Я скучаю по Москве и даже по московским пробкам. Бывало, стоял в них по часу-два», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Каррера об РПЛ: «Возможно, в этом сезоне борьба идет и за места в еврокубках»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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