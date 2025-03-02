У «ПСЖ» 15 побед и ничья с начала 2025 года, поражений нет 22 матча. Дальше – «Ливерпуль»

«ПСЖ» продлил серию без поражений до 22 матчей.

Команда Луиса Энрике разгромила «Лилль» (4:1) в 24-м туре Лиги 1. Это ее десятая победа подряд.

В 2025 году парижане выиграли 15 из 16 матчей и один раз сыграли вничью. Последнее поражение было 26 ноября, с тех пор – 19 побед (в том числе по пенальти в игре с «Лансом» в Кубке Франции) и 3 ничьих.

5 марта «ПСЖ » примет «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.