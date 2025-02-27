«Спартак» обыграл «Спартак-2» в спарринге – 2:1. Солари забил и сделал ассист

«Спартак» провел спарринг со своей второй командой перед возобновлением сезона.

Гол и результативный пас новичка красно-белых Пабло Солари принес первой команде победу над второй. Белек, Турция Товарищеский матч «Спартак» – «Спартак-2 » – 2:1 (1:0) Игра состояла из двух таймов по 30 минут. Голы: 1:0 – Литвинов (18, ассист Солари с углового), 2:0 – Солари (48, ассист Хлусевича), 2:1 – Войцеховский (59). «Спартак»: Помазун (Довбня, 43), Хлусевич, Чернов, Абена, Мангаш, Литвинов, Зобнин (к), Пруцев, Медина, Солари, Гарсия. «Спартак-2»: Фадеев, Петин (к), Курошев, Крутовских, Иванников, Столяров, Кобылин, Криушичев (Посмашный, 30), Пополитов (Гуляев, 49), Гурылев, Филев (Войцеховский, 47). 2 марта «Спартак» примет «Оренбург» в рамках 19-го тура Мир РПЛ .