«Црвена Звезда» во время разминки перед матчем с «Жальгирисом» включила песню «Россия»

«Жальгирис» проводил предматчевую разминку под песню «Россия».

В время разминки перед матчем между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом » на арене в Белграде звучала песня «Россия».

Также звучала песня «Знаешь ли ты» в исполнении MakSim, а болельщики исполнили «Катюшу». Кроме того, на трибуне были постер «Слава России», флаги «Спартака» и анти-Нато.

Сербская «Црвена Звезда » и литовский «Жальгирис» встречаются сегодня в Белграде в рамках 27-го тура Евролиги .