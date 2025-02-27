«Црвена Звезда» во время разминки перед матчем с «Жальгирисом» включила песню «Россия»
«Жальгирис» проводил предматчевую разминку под песню «Россия».
В время разминки перед матчем между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом» на арене в Белграде звучала песня «Россия».
Также звучала песня «Знаешь ли ты» в исполнении MakSim, а болельщики исполнили «Катюшу». Кроме того, на трибуне были постер «Слава России», флаги «Спартака» и анти-Нато.
Сербская «Црвена Звезда» и литовский «Жальгирис» встречаются сегодня в Белграде в рамках 27-го тура Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Два кольца»
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