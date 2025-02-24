Защитник «Зенита» Мимович о сравнениях с Ивановичем: «Большая ответственность. Хочется оправдать связанные с этим ожидания»

Огнен Мимович высказался о том, что его сравнивают с Браниславом Ивановичем.

«Зенит » арендовал 20‑летнего защитника у «Фенербахче» до конца сезона.

— Как относитесь к тому, что некоторые специалисты сравнивают вас с Браниславом Ивановичем в молодости?

— Если честно, мне очень приятно сравнение с одним из лучших защитников в истории сербского футбола и с одной из легенд «Зенита». Большая ответственность.

В первую очередь хочется оправдать связанные с этим ожидания, для этого надо много работать, — сказал Мимович .