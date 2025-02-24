Защитник «Зенита» Мимович о сравнениях с Ивановичем: «Большая ответственность. Хочется оправдать связанные с этим ожидания»
Огнен Мимович высказался о том, что его сравнивают с Браниславом Ивановичем.
«Зенит» арендовал 20‑летнего защитника у «Фенербахче» до конца сезона.
— Как относитесь к тому, что некоторые специалисты сравнивают вас с Браниславом Ивановичем в молодости?
— Если честно, мне очень приятно сравнение с одним из лучших защитников в истории сербского футбола и с одной из легенд «Зенита». Большая ответственность.
В первую очередь хочется оправдать связанные с этим ожидания, для этого надо много работать, — сказал Мимович.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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