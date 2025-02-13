Мимович о переходе в «Зенит»: «Очень рад быть здесь! Когда появилось предложение, понял, что хочу перейти в петербургский клуб»

Огнен Мимович поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».

«Зенит » арендовал сербского защитника у «Фенербахче » до конца сезона.

– Огнен, добро пожаловать в «Зенит»! Что чувствуете прямо сейчас?

– Я очень рад быть здесь! В межсезонье мне довелось попутешествовать по разным городам, и сейчас я счастлив, что приехал сюда.

– О чем подумали, когда узнали об интересе «Зенита», и быстро ли приняли решение?

– В тот момент я был в Стамбуле, и было непонятно, поеду ли я в «Марибор» или останусь в Турции. Затем появилось предложение от «Зенита», и я понял, что хочу перейти в петербургский клуб.

– В «Зените» играет Страхиня Эракович, вы наверняка знакомы по «Црвене Звезде». О чем говорили с ним перед переходом?

– Да, мы созвонились, и он сказал, чтобы я приезжал, что здесь все отлично. Приятно, что в клубе есть те, кто упростит мне адаптацию – Страхиня и Ванья Дркушич , которого я знаю по игре за «Звезду». Их присутствие много для меня значит.

– С вашим переходом в обороне «Зенита» все четче будет слышаться балканский акцент. Это поможет вам в адаптации?

– Конечно! Я не очень хорошо владею английским и русским, поэтому мне важно, что другие защитники говорят на моем языке.

– Ну и по традиции, напоследок, несколько слов для наших болельщиков.

– Первая официальная игра будет против ЦСКА, и я призываю всех болельщиков прийти на стадион! Ваша поддержка для нас значит очень много, и я хочу, чтобы на трибунах собралось как можно больше людей, – сказал защитник «Зенита».