Мимович о переходе в «Зенит»: «Очень рад быть здесь! Когда появилось предложение, понял, что хочу перейти в петербургский клуб»
«Зенит» арендовал сербского защитника у «Фенербахче» до конца сезона.
– Огнен, добро пожаловать в «Зенит»! Что чувствуете прямо сейчас?
– Я очень рад быть здесь! В межсезонье мне довелось попутешествовать по разным городам, и сейчас я счастлив, что приехал сюда.
– О чем подумали, когда узнали об интересе «Зенита», и быстро ли приняли решение?
– В тот момент я был в Стамбуле, и было непонятно, поеду ли я в «Марибор» или останусь в Турции. Затем появилось предложение от «Зенита», и я понял, что хочу перейти в петербургский клуб.
– В «Зените» играет Страхиня Эракович, вы наверняка знакомы по «Црвене Звезде». О чем говорили с ним перед переходом?
– Да, мы созвонились, и он сказал, чтобы я приезжал, что здесь все отлично. Приятно, что в клубе есть те, кто упростит мне адаптацию – Страхиня и Ванья Дркушич, которого я знаю по игре за «Звезду». Их присутствие много для меня значит.
– С вашим переходом в обороне «Зенита» все четче будет слышаться балканский акцент. Это поможет вам в адаптации?
– Конечно! Я не очень хорошо владею английским и русским, поэтому мне важно, что другие защитники говорят на моем языке.
– Ну и по традиции, напоследок, несколько слов для наших болельщиков.
– Первая официальная игра будет против ЦСКА, и я призываю всех болельщиков прийти на стадион! Ваша поддержка для нас значит очень много, и я хочу, чтобы на трибунах собралось как можно больше людей, – сказал защитник «Зенита».
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