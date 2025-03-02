Экс-игрок «Спартака» Алекс о рекорде Дзюбы по голам: «Только такие игроки, как Артем, могут это сделать. Он особенный, играть с ним было здорово и легко»
Экс-хавбек «Спартака» Алекс Мескини назвал Артема Дзюбу особенным игроком.
Нападающий «Акрона» забил 233-й гол в карьере в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Пари НН». Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
«Дзюба – особенный футболист, очень техничный и умный. Играть с ним было очень здорово и легко.
Поздравляю его, потому что это очень нелегкое достижение, и только такие игроки, как Дзюба, могут это сделать. Я очень рад за него и за карьеру, которую он построил», – сказал Алекс.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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