Раньери о Хуммельсе: «Смотрел несколько его матчей и задаюсь вопросом, почему он не играет в «Роме». Я выбираю тех, кто поможет мне победить»

Клаудио Раньери высказался об игровом времени Матса Хуммельса в «Роме».

В этом сезоне 35-летний защитник, перешедший свободным агентом после ухода из дортмундской «Боруссии», провел всего один матч в Серии А.

Ранее сообщалось , что Хуммельс недоволен своим положением в команде и может покинуть «Рому» в январе, вернувшись в Германию.

«Я смотрел несколько его матчей и могу вам сказать, что задаюсь вопросом, почему он не играет. Я выбираю тех, кто поможет мне победить.

Сейчас пришел новый человек и новый тренер. Я должен сделать все возможное с этими игроками. С сегодняшнего дня я здесь главный.

Чем меньше людей я вижу, тем лучше, потому для меня важна раздевалка. Я понимаю, что в Италии президент должен себя показать, за границей он нужен только в конце месяца. Когда у меня есть игроки, мне ничего не нужно», – заявил главный тренер «Ромы».