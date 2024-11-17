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Раньери о Хуммельсе: «Смотрел несколько его матчей и задаюсь вопросом, почему он не играет в «Роме». Я выбираю тех, кто поможет мне победить»

Клаудио Раньери высказался об игровом времени Матса Хуммельса в «Роме».

В этом сезоне 35-летний защитник, перешедший свободным агентом после ухода из дортмундской «Боруссии», провел всего один матч в Серии А.

Ранее сообщалось, что Хуммельс недоволен своим положением в команде и может покинуть «Рому» в январе, вернувшись в Германию.

«Я смотрел несколько его матчей и могу вам сказать, что задаюсь вопросом, почему он не играет. Я выбираю тех, кто поможет мне победить.

Сейчас пришел новый человек и новый тренер. Я должен сделать все возможное с этими игроками. С сегодняшнего дня я здесь главный.

Чем меньше людей я вижу, тем лучше, потому для меня важна раздевалка. Я понимаю, что в Италии президент должен себя показать, за границей он нужен только в конце месяца. Когда у меня есть игроки, мне ничего не нужно», – заявил главный тренер «Ромы».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoРома
logoсерия А Италия
logoКлаудио Раньери
logoМатс Хуммельс
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