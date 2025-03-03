«Милан» и Рейндерс продлили контракт до 2030 года
«Милан» и Тейани Рейндерс продлили контракт.
Новое соглашение 26-летнего полузащитника с клубом будет действовать до 30 июня 2030 года.
Сообщалось, что по новому контракту зарплата Рейндеса вырастет с 1,7 до 3,5 млн евро.
Рейндерс выступает за «Милан» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне нидерландец отметился 8 голами и 2 ассистами в 26 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: acmilan.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Милана»
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