«Милан» и Рейндерс продлили контракт до 2030 года

«Милан» и Тейани Рейндерс продлили контракт.

Новое соглашение 26-летнего полузащитника с клубом будет действовать до 30 июня 2030 года.

Сообщалось , что по новому контракту зарплата Рейндеса вырастет с 1,7 до 3,5 млн евро.

Рейндерс выступает за «Милан » с лета 2023 года. В нынешнем сезоне нидерландец отметился 8 голами и 2 ассистами в 26 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь .

Фото: acmilan.com