Зарплата Рейндерса в «Милане» увеличится с 1,7 до 3,5 млн евро в год плюс бонусы. Лучший бомбардир команды продлит контракт до 2030 года
«Милан» и Тейани Рейндерс подпишут новое соглашение.
26-летний центральный полузащитник продлит договор с итальянским клубом до 2030 года. Стороны достигли договоренности, передает Calciomercato со ссылкой на De Telegraaf.
По действующему контракту зарплата нидерландца составляет 1,7 миллиона долларов евро в год. Оклад футболиста увеличится до 3,5 миллиона евро в год, также предусмотрены премии, связанные с личными и командными целями.
Тейани Рейндерс является лучшим бомбардиром «Милана» в этом сезоне в Серии А. Он забил 8 голов в 24 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Calciomercato
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