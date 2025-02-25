Зарплата Рейндерса в «Милане» увеличится с 1,7 до 3,5 млн евро в год плюс бонусы. Лучший бомбардир команды продлит контракт до 2030 года

«Милан» и Тейани Рейндерс подпишут новое соглашение.

26-летний центральный полузащитник продлит договор с итальянским клубом до 2030 года. Стороны достигли договоренности, передает Calciomercato со ссылкой на De Telegraaf.

По действующему контракту зарплата нидерландца составляет 1,7 миллиона долларов евро в год. Оклад футболиста увеличится до 3,5 миллиона евро в год, также предусмотрены премии, связанные с личными и командными целями.

Тейани Рейндерс является лучшим бомбардиром «Милана » в этом сезоне в Серии А. Он забил 8 голов в 24 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить здесь .