Гурцкая о внимании к рекорду Дзюбы: «Никто не хочет раскручивать человека на негативе. Если бы это была более позитивная личность, об этом трубили бы на каждом шагу»
Нападающий «Акрона» забил «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
После агент игрока Леонид Гольдман заявил: «Тут вопрос даже не поддержки, а какого-то освещения, инфошума, что называется, вокруг этой истории. Мне кажется, что его должно быть больше, повторюсь, чтобы генерировать интерес в целом к РПЛ и к нашему футболу».
– Как вы относитесь к заявлениям Гольдмана о том, что история с обновлением этого рекорда Дзюбой не до конца раскручена в медиа?
– Это связано с личностью Дзюбы. Если бы это был не Дзюба, а более позитивная личность, то, конечно, бы его раскручивали – и все бы трубили об этом на каждом шагу.
У Дзюбы имидж немножко негативный. Никто не хочет раскручивать человека, который на негативе, – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий