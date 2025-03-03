Гурцкая о внимании к рекорду Дзюбы: «Никто не хочет раскручивать человека на негативе. Если бы это была более позитивная личность, об этом трубили бы на каждом шагу»

Тимур Гурцкая высказался о реакции на рекорд Артема Дзюбы по голам.

Нападающий «Акрона » забил «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

После агент игрока Леонид Гольдман заявил : «Тут вопрос даже не поддержки, а какого-то освещения, инфошума, что называется, вокруг этой истории. Мне кажется, что его должно быть больше, повторюсь, чтобы генерировать интерес в целом к РПЛ и к нашему футболу».

– Как вы относитесь к заявлениям Гольдмана о том, что история с обновлением этого рекорда Дзюбой не до конца раскручена в медиа?

– Это связано с личностью Дзюбы. Если бы это был не Дзюба, а более позитивная личность, то, конечно, бы его раскручивали – и все бы трубили об этом на каждом шагу.

У Дзюбы имидж немножко негативный. Никто не хочет раскручивать человека, который на негативе, – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда