Титов о Дзюбе: «Он побьет рекорд Кержакова в этом году. Играя за «Акрон», при всем уважении, Артем забивает, видно, что человек – мастер»
Егор Титов высказался об Артеме Дзюбе и рекорде Александра Кержакова.
Нападающий «Акрона» отличился в матче с «Пари НН» (1:2) и и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.
«Играя за «Акрон», при всем уважении к команде, но это не лидер нашего чемпионата, Артем забивает, видно, что человек – мастер. Впереди 11 туров, думаю, что он побьет рекорд.
Может быть, будет один пенальти, найдут, тем более с учетом ВАР, значит, его будет бить Артем. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, поэтому я уверен, что этот рекорд состоится в этом году», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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