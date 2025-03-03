Титов о Дзюбе: «Он побьет рекорд Кержакова в этом году. Играя за «Акрон», при всем уважении, Артем забивает, видно, что человек – мастер»

Егор Титов высказался об Артеме Дзюбе и рекорде Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона » отличился в матче с «Пари НН» (1:2) и и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.

«Играя за «Акрон», при всем уважении к команде, но это не лидер нашего чемпионата, Артем забивает, видно, что человек – мастер. Впереди 11 туров, думаю, что он побьет рекорд.

Может быть, будет один пенальти, найдут, тем более с учетом ВАР, значит, его будет бить Артем . Рекорды существуют для того, чтобы их бить, поэтому я уверен, что этот рекорд состоится в этом году», – сказал бывший полузащитник «Спартака».