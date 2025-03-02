Агент Дзюбы о рекорде по голам: «Освещения и инфошума вокруг этого должно быть больше – чтобы генерировать интерес к нашему футболу»

Агент Дзюбы считает, что вокруг скорого рекорда Артема должно быть больше шума.

Нападающий «Акрона » забил «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) – это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Артем уже не раз говорил, что на первом месте в любом случае стоит командный результат. Поэтому если говорить про общее впечатление от игры, то результат отрицательный. Поэтому и удовлетворительного настроения быть не может.

Если мы говорим конкретно про рекорд, тут в любом случае важно его побить. Догнать Александра Кержакова – это, как сказал сам Артем после матча, «дорогого стоит». Поэтому в этом плане удовлетворение наступит после того, как рекорд будет побит. Надеюсь, это произойдет в ближайшем матче, Артем забьет 234-й гол, и тогда из больших рекордов останется «гол+пас». По одной из версий, если не ошибаюсь, сейчас 4 очка осталось до Лоськова, чтобы побить его.

Насчет поддержки уже говорил, что это приятно, здорово! Тут вопрос даже не поддержки, а какого-то освещения, инфошума, что называется, вокруг этой истории. Мне кажется, что его должно быть больше, повторюсь, чтобы генерировать интерес в целом к РПЛ и к нашему футболу», – сказал Леонид Гольдман .

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