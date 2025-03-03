Боярский о сборной России: «Не верю, что официальные матчи в этом году будут. Мир в турбулентном состоянии»
Михаил Боярский не верит в возвращение сборной России в 2025 году.
«Не верю, что сборная России сыграет в официальных матчах в этом году.
Ситуация не стабилизировалась, мир находится в турбулентном состоянии. Слишком много новостей, которые, увы, к спорту не имеют отношения. Остается только надеяться», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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