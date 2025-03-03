«МЮ» пытался отправить в аренду футболистку Жейзе, которая улетела в Бразилию на похороны брата. Об этом заявил ее агент: «Клуб ясно дал понять, что не рассчитывает на нее»

«МЮ» хотел отдать футболистку в аренду во время похорон ее брата.

«Манчестер Юнайтед » пытался организовать аренду Жейзе в клубы из США, пока она находилась в Бразилии на похоронах брата, скончавшегося в январе.

Об этом рассказал агент футболистки Луис Фелипе Силва.

«Как вы знаете, ее брат умер, она переживает очень тяжелый период, и в «Манчестер Юнайтед» у нее тоже не все гладко. Она должна снова почувствовать радость от футбола, но по ряду причин не может этого сделать. Клуб ясно дал понять, что не рассчитывает на нее. «Юнайтед» пытался отдать ее в аренду в США, но игрок имеет право решать, где будет выступать» – сказал Силва в интервью The Telegraph.

Хотя «МЮ» не хочет терять Жейзе в конце сезона, клуб готов помочь ей с переходом из уважения к ее ситуации.

«Мы продолжаем поддерживать Жейзе и ищем варианты, которые устроят все стороны», – заявили в «Манчестер Юнайтед».

По словам источника, футболистка чувствует себя несчастной в «МЮ», где имеет мало игрового времени. После победы над «Лестером» (2:0), где она вышла на 84-й минуте, Жейзе опубликовала пост в инстаграм со следующими словами: «Оставаться в месте, где не чувствуешь себя счастливой, — это мучительное и одинокое чувство. С каждым днем становится тяжелее, а сам факт нахождения там превращается в бремя».

Трансферное окно в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL) открыто до 24 марта. По информации Telegraph Sport, идут активные переговоры с «Нью-Йорк Готэм», и сделка может быть завершена в ближайшие дни.

Жейзе перешла в «МЮ» из «Барселоны» летом 2023 года.