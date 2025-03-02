14 очков Гандри – лучший результат 19-го фэнтези-тура РПЛ. Фаринья набрал 12 очков, Кокшаров и Маркиньос – по 10
Надер Гандри показал лучший результат в 19-м туре фэнтези РПЛ.
Защитник «Ахмата» забил 2 гола и помог команде одержать волевую победу над «Рубином» (2:1). За этот матч Гандри набрал 14 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +12 за голы), его выбрали 106 игроков (0,41%).
12 очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч) набрал защитник «Химок» Фаринья, который забил единственный гол в игре с «Факелом». Его выбрали 1,09% игроков.
По 10 очков набрали нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров, у него 1+1 с «Ахматом», и полузащитник «Спартака» Маркиньос, у него 2 ассиста с «Оренбургом».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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