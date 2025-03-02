14 очков Гандри – лучший результат 19-го фэнтези-тура РПЛ. Фаринья набрал 12 очков, Кокшаров и Маркиньос – по 10

Надер Гандри показал лучший результат в 19-м туре фэнтези РПЛ.

Защитник «Ахмата » забил 2 гола и помог команде одержать волевую победу над «Рубином » (2:1). За этот матч Гандри набрал 14 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +12 за голы), его выбрали 106 игроков (0,41%).



12 очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч) набрал защитник «Химок» Фаринья , который забил единственный гол в игре с «Факелом ». Его выбрали 1,09% игроков.



По 10 очков набрали нападающий «Пари НН » Александр Кокшаров , у него 1+1 с «Ахматом», и полузащитник «Спартака » Маркиньос , у него 2 ассиста с «Оренбургом ».

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