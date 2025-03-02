Угальде забил в 5-м туре РПЛ подряд. Форвард «Спартака» – лучший бомбардир лиги с 16 голами
Манфред Угальде забил 16-й гол в сезоне в Мир РПЛ.
Нападающий «Спартака» открыл счет на 51-й минуте матча 19-го тура с «Оренбургом» (1:0, второй тайм). Угальде забивает в пяти последних турах РПЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету Угальде 16 голов и 2 голевых передачи в чемпионате. Костариканец лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ, на 6 мячей опережая Алексея Батракова из «Локомотива».
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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