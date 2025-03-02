Угальде забил в 5-м туре РПЛ подряд. Форвард «Спартака» – лучший бомбардир лиги с 16 голами

Манфред Угальде забил 16-й гол в сезоне в Мир РПЛ.

Нападающий «Спартака » открыл счет на 51-й минуте матча 19-го тура с «Оренбургом » (1:0, второй тайм). Угальде забивает в пяти последних турах РПЛ .

Всего в нынешнем сезоне на счету Угальде 16 голов и 2 голевых передачи в чемпионате. Костариканец лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ, на 6 мячей опережая Алексея Батракова из «Локомотива».

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.