54 очка «Реала» в первых 26 турах Ла Лиги – худший результат команды при Анчелотти
«Реал» проводит худший сезон по очкам в Ла Лиге при Карло Анчелотти.
Вчера мадридская команда уступила «Бетису» (1:2) на выезде в 26-м туре чемпионата Испании. В турнирной таблице «сливочные» занимают 3-е место, набрав 54 очка.
В текущем розыгрыше Ла Лиги «Реал» показывает худший результат за 6 сезонов под руководством Анчелотти. До этого худшим на аналогичном отрезке был сезон-2022/23 – 56 очков в первых 26 турах.
В лучшем при Анчелотти сезоне-2023/24 «Реал» набрал 65 очков за первые 26 туров Ла Лиги и стал чемпионом Испании.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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