Медведев поздравил Орлова с 80-летием: «Вы голос дипломированного культурречиста. Внесли и вносите непереоценимый вклад в становление Петербурга как спортивной столицы России!»

Александр Медведев поздравил Геннадия Орлова с 80-летним юбилеем.

«Дорогой Геннадий Сергеевич, глядя, слушая и читая Вас, можно игнорировать неумолимый бег времени. Казалось, совсем недавно – первое хоккейное комментирование матча СКА [с братьями Солодухиными и Андреевыми], ЦСКА вместе с Николаем Озеровым , той же весной – матч «Зенита» с «Кайратом ». А ведь уже более полувека миновало.

Вы голос дипломированного культурречиста в футболе, хоккее и прочая, и прочая. Внесли и вносите непереоценимый вклад в становление Санкт‑Петербурга как спортивной столицы России!

Здоровья, творчества и новых побед в Юбилейный год Ваш и «Зенита», и так далее!» – сказал председатель правления «Зенита ».