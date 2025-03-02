Медведев поздравил Орлова с 80-летием: «Вы голос дипломированного культурречиста. Внесли и вносите непереоценимый вклад в становление Петербурга как спортивной столицы России!»
Александр Медведев поздравил Геннадия Орлова с 80-летним юбилеем.
«Дорогой Геннадий Сергеевич, глядя, слушая и читая Вас, можно игнорировать неумолимый бег времени. Казалось, совсем недавно – первое хоккейное комментирование матча СКА [с братьями Солодухиными и Андреевыми], ЦСКА вместе с Николаем Озеровым, той же весной – матч «Зенита» с «Кайратом». А ведь уже более полувека миновало.
Вы голос дипломированного культурречиста в футболе, хоккее и прочая, и прочая. Внесли и вносите непереоценимый вклад в становление Санкт‑Петербурга как спортивной столицы России!
Здоровья, творчества и новых побед в Юбилейный год Ваш и «Зенита», и так далее!» – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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