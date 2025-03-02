«Зенит» поздравил Орлова с 80-летием: «Геннадий Сергеевич – голос сине-бело-голубых и неотъемлемая часть клуба»

«Зенит» поздравил Геннадия Орлова с 80-летним юбилеем.

«2 марта бывшему игроку сине-бело-голубых, известному спортивному журналисту и комментатору исполняется 80 лет.

Геннадий Сергеевич Орлов выступал за «Зенит» в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР.

После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях – Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах. На протяжении долгого времени является голосом сине-бело-голубых и неотъемлемой частью клуба.

Уважаемый Геннадий Сергеевич! Мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в творческой деятельности и множества новых побед!» – говорится в сообщении «Зенита».