«Зенит» поздравил Орлова с 80-летием: «Геннадий Сергеевич – голос сине-бело-голубых и неотъемлемая часть клуба»
«2 марта бывшему игроку сине-бело-голубых, известному спортивному журналисту и комментатору исполняется 80 лет.
Геннадий Сергеевич Орлов выступал за «Зенит» в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР.
После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях – Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах. На протяжении долгого времени является голосом сине-бело-голубых и неотъемлемой частью клуба.
Уважаемый Геннадий Сергеевич! Мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в творческой деятельности и множества новых побед!» – говорится в сообщении «Зенита».
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