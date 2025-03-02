Аршавин поздравил Орлова с 80-летием: «Желаю Геннадию Сергеевичу, чтобы он был так же близок к «Зениту» и продолжал радовать нас своими высказываниями»
Андрей Аршавин поздравил Геннадия Орлова с юбилеем.
Сегодня комментатору и журналисту исполнилось 80 лет.
«Желаю Геннадию Сергеевичу крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше оставался востребованным, был так же близок к «Зениту» и продолжал радовать нас своими высказываниями и мнением», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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