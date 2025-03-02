«Челси» покупает 17-летнего Деннера за 10+4 млн евро. Защитник перейдет в 2026-м, он еще не играл за основу «Коринтианса»
«Челси» договорился о трансфере защитника Деннера Эванджелисты.
17-летний бразилец выступает в системе «Коринтианс».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт до 2032 года будет подписан в ближайшее время. Футболист присоединится к лондонцам в 2026 году.
«Синие» заплатят 10 млн евро плюс 4 млн в качестве бонусов и налоговых выплат. Сообщалось, что бразильский клуб также поучит определенный процент от суммы перепродажи игрока.
На счету Деннера 18 матчей и 4 гола за «Коринтианс» U20, он еще не играл за основную команду.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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