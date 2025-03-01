Винисиус провел 300-й матч за «Реал». У бразильца 102 гола, 76 ассистов, 57 желтых и 2 красных карточки и 14 трофеев
Винисиус провел 300-й матч за «Реал».
Юбилейной для бразильца стала игра Ла Лиги с «Бетисом» (1:2).
В трехстах матчах за «Мадрид» вингер, по данным Transfermarkt, забил 102 гола, сделал 76 результативных передач, получил 57 желтых и 2 красных карточки.
В составе «Реала» Винисиус выиграл 14 трофеев, среди которых три победы в Ла Лиге и две в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Реала» в X
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