Семак ни разу не проиграл Николичу в 5 матчах в РПЛ – 2 победы, 3 ничьих
Марко Николич еще не побеждал Сергея Семака в Мир РПЛ.
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре со счетом 0:0.
Сергей Семак ни разу не проигрывал Марко Николичу в рамках РПЛ.
Главный тренер «Зенита» встречался с Николичем, работавшим до ЦСКА в «Локомотиве», 5 раз – дважды побеждал Семак, три матча завершились вничью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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