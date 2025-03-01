Семак ни разу не проиграл Николичу в 5 матчах в РПЛ – 2 победы, 3 ничьих

Марко Николич еще не побеждал Сергея Семака в Мир РПЛ.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре со счетом 0:0.

Сергей Семак ни разу не проигрывал Марко Николичу в рамках РПЛ .

Главный тренер «Зенита » встречался с Николичем, работавшим до ЦСКА в «Локомотиве», 5 раз – дважды побеждал Семак, три матча завершились вничью.