Карпин присутствует на матче «Зенит» – ЦСКА

Валерий Карпин посетил игру «Зенита» и ЦСКА.

Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходит в Санкт-Петербурге (0:0, второй тайм).

На матче присутствует главный тренер сборной России Валерий Карпин.

56-летний специалист несколько дней назад покинул «Ростов », чтобы сосредоточиться на национальной команде.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»