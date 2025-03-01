Карпин присутствует на матче «Зенит» – ЦСКА
Валерий Карпин посетил игру «Зенита» и ЦСКА.
Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходит в Санкт-Петербурге (0:0, второй тайм).
На матче присутствует главный тренер сборной России Валерий Карпин.
56-летний специалист несколько дней назад покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на национальной команде.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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