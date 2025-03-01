Песьяков не считает, что лишил «Краснодар» чемпионства: «На миллион процентов это сделал не я. Было 2-3 ошибки краснодарских вратарей – давайте, может быть, к ним вернемся»

Сергей Песьяков не считает, что «Краснодар» упустил чемпионство из-за него.

Напомним, в 30-м туре прошлого сезона «Зенит» победил «Ростов» (2:1) благодаря голу Артура после ошибки Песьякова и стал чемпионом. В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) и взял бы золото в случае осечки «Зенита ».

В декабре 2024-го Песьяков, который перешел в «Крылья Советов», прокомментировал победу над петербуржцами (3:2): «Я отнял чемпионство у «Краснодара », поговаривали. Я отдал должок. «Краснодар», все в ваших руках».

«Это в моменте пришло в голову. Первое время в инстаграме натыкался на комменты, что это я лишил «Краснодар» чемпионства. Я понимал, что на миллион процентов это сделал не я.

Если посмотреть начало сезона, думаю, мы найдем две-три результативные ошибки краснодарских вратарей, без фамилий. Давайте, может быть, к ним вернемся. Я все понимаю, но в голове эти упреки отложились. Ну и всплыли в памяти на флэш-интервью в Питере.

Что здесь такого? Это же просто экспромт, единичный комментарий. Я даже в Ростове встречал болельщиков «Краснодара», которые выговаривали: «Серега, ну как так?» Я разводил руками: «Ребята, это футбол». А что мне им ответить? Не знаю. На самом деле мы спокойненько, на позитиве пообщались. Когда мы обыграли «Зенит», мне это вспомнилось.

Ситуации-то на самом деле схожие: «Краснодар» и «Зенит» снова идут ноздря в ноздрю, только тогда был конец чемпионата, а тут – середина. Я и сказал: «Пожалуйста, Сергей Песьяков и «Крылья Советов» дают вам шанс». А «Краснодар» им в полной мере не воспользовался – 0:0 с «Локомотивом» сыграли», – сказал вратарь «Крыльев Советов ».